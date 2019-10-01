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Главы двух комитетов в Конгрессе США Чак Грасли и Рон Джонсон обратились к генпрокурору США Уильяму Барру с требованием провести расследование связей между украинской властью и штабом члена Демократической партии Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года. Письмо конгрессменов к Барру было обнародовано на сайте сенатора Грасли, сообщает 112 Украина.

«В письме сенатора Грассли от 20 июля 2017 года подчеркиваются дерзкие усилия Национального комитета Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон по использованию правительства Украины для явной цели поиска негативной информации о кандидате Трампе, который был тогда кандидатом, чтобы подорвать его кампания», - отмечают американские парламентарии.

Они обращают внимание на то, что минюст еще не проинформировала Конгресс и общественность о начале расследования связей Клинтон с правительством Украины.

Грасли и Джонсон, ссылаясь на указанное письмо, отмечают, что во время президентских выборов 2016 года украинские правительственные чиновники пытались помочь Хиллари Клинтон подорвать избирательную кампанию Дональда Трампа, распространив документы, связанные с обвинением в коррупции помощника Трампа Пола Манафорта.

Украинские должностные лица предлагали свою помощь в расследовании этого дела.

Сенаторы просят, чтобы Барр проинформировал о проверке фактов, изложенных в документе, до 14 октября.

Напомним, Администрация США углубила свое расследование по делу об электронной переписке бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. 
ForUm

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