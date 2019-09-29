также в разделеМир
Иран обвинил США в начале «кибервойны» 7
Маск назвал сроки вывода на орбиту корабля Starship 95
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы 14
Белый дом усилил расследование переписки Хиллари Клинтон 13
Джонсона заподозрили в злоупотреблении властью 25
В торговом центре США произошла резня: полиция застрелила нападавшего 39
В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29 60
Выборы в Афганистане: более 20 человек пострадало 19
Вторая по величине авиакомпания Франции прекратила деятельность 43
В России отреагировали на отставку Волкера 46
В Южной Кореи взорвалось грузовое судно, есть пострадавшие 60
Джулиани не будет давать показания в рамках импичмента без согласия Трампа 50
Демократы требуют от Белого дома предоставить документы о причинах задержки денежной помощи Украине 20
Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за угрозы РФ 49
СМИ: Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме 43
Главы МИД Грузии и РФ впервые с 2008 года провели переговоры 27
В России священник с 70 приемными детьми обвинен в насилии над ними 34
Умер бывший президент Франции Жак Ширак 40
В Facebook заявили, что на платформе могут появиться модераторы из-за вероятного вмешательства иностранных субъектов в президентские выборы в США в 2020 году.

Об этом сообщил технический директор компании Майк Шрепфер, пишет Громадське со ссылкой на DW.

Шрепфер убежден, что методы влияния на выборы через Facebook будут другими, чем в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от «возбуждения ненависти и пропаганды с помощью искусственного интеллекта».

По словам технического директора, модераторы также будут заниматься защитой пользователей от распространения пропаганды.

«Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека», — подчеркнул представитель Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/осень
4485 грн.
17
Теги