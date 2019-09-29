Об этом сообщил технический директор компании Майк Шрепфер, пишет Громадське со ссылкой на DW.

Шрепфер убежден, что методы влияния на выборы через Facebook будут другими, чем в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от «возбуждения ненависти и пропаганды с помощью искусственного интеллекта».

По словам технического директора, модераторы также будут заниматься защитой пользователей от распространения пропаганды.

«Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека», — подчеркнул представитель Facebook.