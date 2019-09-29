Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Сообщается, что инцидент произошел в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Согласно информации, пять человек получили несерьезные ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы.

В полиции также сообщили, что подозреваемого в нападении ликвидировали. Личность злоумышленника не сообщается.

Напомним, в метро американского города Сиэтл произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском городе Фрутпорте в штате Мичиган начали строить школу, которая учитывает риски в случае стрельбы.