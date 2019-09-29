также в разделеМир
Иран обвинил США в начале «кибервойны» 7
Маск назвал сроки вывода на орбиту корабля Starship 95
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы 14
Белый дом усилил расследование переписки Хиллари Клинтон 13
Facebook готовится отразить вмешательство в выборы президента США 17
Джонсона заподозрили в злоупотреблении властью 25
В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29 60
Выборы в Афганистане: более 20 человек пострадало 19
Вторая по величине авиакомпания Франции прекратила деятельность 43
В России отреагировали на отставку Волкера 46
В Южной Кореи взорвалось грузовое судно, есть пострадавшие 60
Джулиани не будет давать показания в рамках импичмента без согласия Трампа 50
Демократы требуют от Белого дома предоставить документы о причинах задержки денежной помощи Украине 20
Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за угрозы РФ 49
СМИ: Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме 43
Главы МИД Грузии и РФ впервые с 2008 года провели переговоры 27
В России священник с 70 приемными детьми обвинен в насилии над ними 34
Умер бывший президент Франции Жак Ширак 40
В Балтиморе штат Мэриленд в Соединенных Штатах Америки 28 сентября мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Сообщается, что инцидент произошел в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Согласно информации, пять человек получили несерьезные ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы.

В полиции также сообщили, что подозреваемого в нападении ликвидировали. Личность злоумышленника не сообщается.

Напомним, в метро американского города Сиэтл произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском городе Фрутпорте в штате Мичиган начали строить школу, которая учитывает риски в случае стрельбы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/осень
4485 грн.
39
Теги