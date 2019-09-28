Конгрессмены от Демократической партии Нита Ловей и Джон Ярмут призвали Белый дом обнародовать документы, связанные с решением президента США Дональда Трампа о задержке предоставления денежной помощи Украине.

Председатель Комитета Конгресса США по ассигнованиям Нита Ловей и председатель бюджетного комитета Джон Ярмут написали об этом 27 сентября в письме в Администрацию президента и офиса менеджмента и бюджета, сообщает Радио Свобода.

В письме конгрессмены выразили обеспокоенность тем, злоупотреблял ли президент своими полномочиями, временно блокируя почти 400 млн долларов, которые Конгресс выделил Украине для оборонных нужд.

Ранее в этом месяце Трамп принял решение всё же разблокировать эти средства. Законодатели стремятся установить временные границы, когда Трамп задержал финансирование, и почему это было сделано.

Ранее на вопрос журналистов о причинах задержки с выделением средств Трамп вспомнил о коррупции в Украине и подчеркнул необходимость, чтобы ЕС больше помогал Киеву.