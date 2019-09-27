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Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за растущих угроз кибератак и вмешательства России в выборы других стран.

Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на национальную телерадиокомпанию LRT.

В среду правительство решило отказаться от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в законы о выборах, чтобы внедрить электронное голосование.

В 2018 году кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент.

Сторонники законопроекта считали, что онлайн-голосование поможет увеличить явку избирателей.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил во вторник, что по договоренности, которая была достигнута, Сейм не будет принимать законопроект.

Ранее литовский парламент уже провалил несколько законопроектов о внедрении онлайн-голосования.

 
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