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Контрразведка СБУ задержала в Запорожье бывшего сотрудника МВД Украины, который непосредственно организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР».

Как сообщает пресс-центр ведомства, гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 омсбр 2 АК НС террористической организации «ЛНР», где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. «Финансист», в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма оборудок составила более 100 млн гривен.

Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность. Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что сообщник боевиков планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам, и задержали его. В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания «финансиста» в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС «ЛНР».

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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