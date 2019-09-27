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Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал текст жалобы разведчика США, в которой он упоминается, манипулятивным и не соответствующим правде.

«В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине», - написал он в Facebook.

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В комментариях к посту он объяснил, что, например, «его человек называют того, кого он ни разу не видел и не слышал».

«От дальнейших комментариев пока воздерживаюсь, чтобы не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов», - отметил Луценко.

В тексте жалобы говорится, что Трамп в беседе с Зеленским похвалил Луценко и подчеркнул необходимость оставить его на этом посту.
ForUm

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