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На Волыни в селе Боблы верующие Свято-Покровской общины Украинской Православной Церкви рассказали представителям миссии ОБСЕ о религиозном конфликте, который продолжается с зимы этого года.

Фото: Фейсбук страница Владимира Красули

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook депутата Турийского районного совета Владимира Красули, 24 сентября специалисты миссии ОБСЕ встретились с верующими УПЦ села Боблы.

«Были предоставлены свидетельства пострадавших и свидетелей преступлений, письменные и видео материалы. ОБСЕ все зафиксировали. Церковная община ждет быстрого решения проблемы, потому что говорят: "Молиться на дворе становится холодно" », - пишет Владимир Красуля.

Как сообщалось, в начале весны Свято-Покровскую общину УПЦ в селе Боблы незаконно перерегистрировали в ПЦУ. Церковь до сих пор отстаивают от захвата верующие УПЦ. 11 августа представители ПЦУ срезали на двери замки и устроили в храме драку.
ForUm

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