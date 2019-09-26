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Администрация Трампа может задержать выделение Украине 30 миллионов долларов из предусмотренных на военную помощь 250 миллионов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters

Собственные источники издания не смогли выяснить, связана ли задержка с решением президента Дональда Трампа заморозить 400 миллионов долларов помощи Украине.

Как говорится в сообщении, Пентагон до сих пор не сообщил, сколько точно денежной помощи будет выделено Украине до конца финансового года в США.

Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.

Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона «Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год», в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Пентагон также пришел к выводу, что выделение Украине 250 миллионов долларов необходимо.

Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Трампа.
ForUm

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