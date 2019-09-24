также в разделеОбщество
СБУ заявила о задержании россиянами украинского таможенника 7
Загороднюк считает реальным переход на контрактную армию 11
Депутатскую комнату на ж/д вокзале Киева отдадут военным 42
Заморозки в Украине усилятся 37
Австрия запускает поезд до Перемышля с удобной пересадкой в Одессу и Львов 33
Новый глава Минкульта не намерен сносить Арку дружбы народов в Киеве 17
Зеленский дал поручение Кабмину после серии смертельных ДТП 40
В СБУ объяснили, почему не запретили въезд Вышинскому 36
«Потому что поменялась власть»: обидчик Найема объяснил возвращение в Украину 43
23 сентября. Картина дня 121
Аваков прокомментировал открытие дела против Парубия 127
Суд приступил к апелляциям на приговор Януковичу 27
Украинский фильм «Штангист» претендует на премию Европейской киноакадемии 18
Князев прокомментировал перевозку «мешков с деньгами» своей бывшей женой 131
Суд разрешил заочное расследование в отношении Бакулина 26
Ниже, чем у трактористов: министр образования рассказала о своей зарплате 20
Кравцов заявил о «черном понедельнике» для братьев Дубневичей 35
На Буковине бывшего военного задержали за сбыт оружия из зоны ООС 14

Руководителя государственного предприятия «Завод порошковой металлургии» Служба безопасности Украины разоблачила на злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-центр СБУ, директор госпредприятия неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам. По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 тысяч гривен уникальному предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины.

Сейчас бывшему директору ГП «Завод порошковой металлургии» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника осуществлялось Главным следственным управлением и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1328 грн.
13
Теги