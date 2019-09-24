Руководителя государственного предприятия «Завод порошковой металлургии» Служба безопасности Украины разоблачила на злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-центр СБУ, директор госпредприятия неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам. По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 тысяч гривен уникальному предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины.

Сейчас бывшему директору ГП «Завод порошковой металлургии» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника осуществлялось Главным следственным управлением и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.