Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг, сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для «работы» в сфере предоставления интимных услуг на территории России.

Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников «трудоустраивала» девушек в московские бордели. Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.