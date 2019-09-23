также в разделеОбщество
«Я упал, мне очки искали полчаса»: Рищук рассказал свою версию драки 32
По факту драки с участием Рищука завели уголовное дело 34
Синоптики предупредили украинцев о заморозках 26
ГБР открыло дело против Парубия из-за событий 2 мая 2014 в Одессе 59
Украинцы стали чаще летать 17
В Станице Луганской строят временный мост 43
Сенцов во Львове принял участие в акции в поддержку политзаключенных 26
Прослушка в кабинете директора ГБР может навредить расследованию дел 145
Миссия ОБСЕ зафиксировала около 135 взрывов 25
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП под Одессой 63
В Луганской области изъяли схрон боеприпасов боевиков «ЛНР» 22
На Донбассе оккупанты 13 раз обстреляли украинские позиции 15
Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки 432
В Польше умер украинский военный 68
Украинские пограничники внедрят американскую модель охраны 103
Оккупанты из артиллерии обстреляли украинские позиции вблизи Водяного 19
Шустер подаст в суд на Коломойского 85
В Черновцах водитель врезался в дом и устроил стрельбу 37

Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг, сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для «работы» в сфере предоставления интимных услуг на территории России.

Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников «трудоустраивала» девушек в московские бордели. Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
853 грн.
11
Теги