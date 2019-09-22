Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия бывшего вице-президента Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его вмешательстве для защиты своего сына от расследования в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«Вице-президент Байден вел себя ненадлежащим образом, если защищал своего сына и вмешивался в действия украинской власти коррупционным путем. Я думаю, что нам нужно докопаться до этого», — заявил Помпео.

Помпео считает, что действия Байдена должны быть расследованы, если «есть свидетельства его коррупции».

Госсекретарь не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

«Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — заявил Помпео.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время июльского разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал Байдена.

Ранее Байден предложил Трампу обнародовать телефонный разговор с Зеленским о своем сыне.

По данным источников Washington Post, сотрудник американской разведки подал официальную жалобу своему руководству в связи с обещанием Дональда Трампа, которое он дал во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером.

Американская пресса связывает скандал с расследованием предполагаемых попыток Белого дома повлиять на официальный Киев для ускорения расследования по делу Burisma. В совет директоров Украинской газодобывающей компании ранее входил Хант Байден — сын Джона Байдена, возможного конкурента Трампа на выборах 2020 года.