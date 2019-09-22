также в разделеМир
В Казахстане на митингах задержали более 50 человек 17
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ 12
Более ста человек пострадали из-за землетрясения в Албании 20
Юнкер: «Жесткий» Brexit приведет к появлению физической границы в Ирландии 15
Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 94
В США умер владелец сети отелей Hilton 51
В Швейцарии протестуют против внедрения 5G 29
Германия присоединится к альянсу за прекращение использования угля 34
Жертва отравления «Новичком» планирует подать в суд на Россию 28
Сильное землетрясение в Албании: количество жертв возросло 52
Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер 49
Штурм Зоны 51: полиция задержала пять человек 39
На Мальте проведут независимое расследование убийства журналистки 54
В Париже началась новая акция «желтых жилетов» 16
Российских школьников предупредили об ответственности за участие в митингах 28
Против шамана, который шел «изгонять Путина», открыли дело об экстремизме 44
В Иране заявили, что нападение на них приведет к полномасштабной войне 33
В центре Вашингтона произошла стрельба, есть жертвы 38

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия бывшего вице-президента Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его вмешательстве для защиты своего сына от расследования в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«Вице-президент Байден вел себя ненадлежащим образом, если защищал своего сына и вмешивался в действия украинской власти коррупционным путем. Я думаю, что нам нужно докопаться до этого», — заявил Помпео.

Помпео считает, что действия Байдена должны быть расследованы, если «есть свидетельства его коррупции».

Госсекретарь не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

«Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — заявил Помпео.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время июльского разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал Байдена.

Ранее Байден предложил Трампу обнародовать телефонный разговор с Зеленским о своем сыне.

По данным источников Washington Post, сотрудник американской разведки подал официальную жалобу своему руководству в связи с обещанием Дональда Трампа, которое он дал во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером.

Американская пресса связывает скандал с расследованием предполагаемых попыток Белого дома повлиять на официальный Киев для ускорения расследования по делу Burisma. В совет директоров Украинской газодобывающей компании ранее входил Хант Байден — сын Джона Байдена, возможного конкурента Трампа на выборах 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1138 грн.
12
Теги