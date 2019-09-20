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В Киеве злоумышленник ударил депутата Киевсовета по голове кирпичом. Правонарушитель был задержан на месте инцидента, сообщает пресс-служба столичного главка.

В Соломенское управления полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Зализнычной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный - уроженец Одесской области, 1976 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.
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