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Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел 19 сентября в Одесский морской порт.

Об этом сообщили в администрации порта, передает Укринформ.

«Корабль USNS Yuma зашел в порт в 10 часов в сопровождении катера Морской охраны Госпогранслужбы. И был пришвартован возле причала 1-К», - отметили в администрации.

Это второй в этом году заход корабля в акваторию Черного моря. Первый состоялся 29 июня, когда команда Yuma доставила в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые приняли участие в международных учениях Sea Breeze-2019.

В пресс-службе ВМС ВСУ пока не комментируют цель захода и сроки пребывания в Одессе скоростного десантного корабля ВМФ США.

Корабль USNS Yuma - экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра. Может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн разного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил способны разогнать корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. На борту корабля есть вертолетная площадка.
ForUm

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