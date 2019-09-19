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В Днипре разоблачена и блокирована деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег от местных представителей коммерческих структур, представляясь якобы руководителями подразделений Службы безопаснойсти Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины установили, что участники группы, выдававшие себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и «воров в законе», совершили разбой и требовали от предпринимателя 300 тыс. долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине и его близким родственникам насилием и физической расправой. Также для завладения бизнесом предпринимателя участники группы заставляли его подписать соответствующие правоустанавливающие документы.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками части суммы в размере 100 тыс. американских долларов. Правоохранители задержали одного из участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в торгово-развлекательном центре во время получения очередной части «транша».

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.
ForUm

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