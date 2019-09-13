Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд», передает РБК.
«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — заявил Лавров, добавив, что очаги напряженности сохраняются лишь на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.
Глава МИД РФ назвал первоочередными задачами оказание гуманитарной помощи и поддержку политического процесса по урегулированию сирийского кризиса для стабилизации обстановки как в стране, так и во всем регионе.
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