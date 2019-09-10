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Профессор догматического богословия Богословского факультета Фессалоникийского университета Димитриос Целенгидис обратился к архиереям Элладской Православной Церкви с письмом, в котором предупредил о трагических последствиях признания Православной Церкви Украины.

Фото: РИА Новости

Текст письма опубликовало греческое интернет-издание «Ромфея».

Целенгидис напомнил, что при предоставлении Фанаром Томоса для недавно созданной религиозной организации «не были выполнены фундаментальные святоотеческие и Свято-Духовские предпосылки».

«Библейские свидетельства и Предание Церкви говорят о необходимости глубокого и искреннего покаяния отпавшего перед его возвращением «к единому неделимому Телу Церкви», - отметил греческий богослов.

«Не существует ни одной церковной икономии, которая могла бы заменить или отменить покаяния. Покаяние само по себе является основным условием и духовным "ключом" восприимчивости и усвоения спасительной икономии», – подчеркнул он.

По словам профессора богословия, в случае с признанием ПЦУ «в реальности речь идет о явном церковном беззаконии, которое делает невозможным спасение, как самих раскольников, так и тех, кто входит с ними в общение в Таинствах, поскольку и последние оказываются вне церковного общения».

«"Автокефалия" в данном случае предоставлена нераскаявшимся раскольникам. И от нашей Церкви требуют соборного согласования с этим беспрецедентным, логично, священноканонично и духовно непонятным действием, – прокомментировал происходящее Целенгидис. – Согласно "логике" предоставления Томоса автокефалии новой Церкви Украины мы рискуем в будущем, вероятно, прийти к принятию в таинствах папизма и других еретиков, без основных предпосылок покаяния и отречения от догматических своих заблуждений. Это то, что планирует осуществить сегодня экуменизм не только в теории, но и на практике».

Сложившаяся вокруг признания ПЦУ ситуация заставляет задуматься, что возможно внутри Церкви «институты, освященные Святым Духом, начинают "действовать" без их Свято-Духовской основы», пришел к выводу греческий богослов.

По его словам, «безосновательное с духовной точки зрения» признание ПЦУ может сильно повредить единству всей Церкви, «ценнее которой ничего не существует».

«Опасность очевидна, так как образуются расколы в пределах всей Церкви из-за возможной вашего согласия с признанием автокефалии новой Церкви Украины, чего мы от всего сердца не хотим», – заключил греческий профессор богословия.
ForUm

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