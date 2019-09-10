также в разделеЭкономика
В ВР анонсировали снижение цены на газ для населения 121
СМИ: Трехсторонние переговоры по газу состоятся 19 сентября 19
Импорт газа в Украину обновил исторический максимум 62
В Украине возникли локальные дефициты топлива 47
Банкам разрешили обслуживать клиентов по загранпаспорту 62
Украина уже накопила в ПХГ рекордный за 7 лет объем газа 41
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины 78
Международные резервы Украины превысили $22 миллиарда 39
Строительство в Украине подорожало на 9% 24
Украинцы тратят половину заработка на еду 30
НБУ ожидает приезда миссии МВФ на следующей неделе 16
ЕС разрешил экспорт овощей и фруктов из Украины 115
АМКУ решил принудительно разделить Ostchem Фирташа 29
НБУ снизил учетную ставку с 17% до 16,5% 25
Ценные бумаги Украины подорожали до рекордного уровня 32
С начала года заробитчане перевели в Украину $4,2 миллиарда 16
Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил более 31 миллиарда 27
Украина рассчиталась с МВФ по программе 2014 года 26

Министерство энергетики США направило в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий на случай возможных перебоев в поставках энергоресурсов, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

«В знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского, Минэнергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020», - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что делегацию будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России.

Также отмечается, что делегация будет сотрудничать с украинскими экспертами для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1854 грн.
17
Теги