Министерство энергетики США направило в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий на случай возможных перебоев в поставках энергоресурсов, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

«В знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского, Минэнергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020», - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что делегацию будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России.

Также отмечается, что делегация будет сотрудничать с украинскими экспертами для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии.