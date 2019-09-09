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В Вашингтоне (США) православные отметили 70-летию русского православного прихода в честь святого Иоанна Крестителя, который в 1949 году основал святой Иоанн Шанхайский.

Фото: ТАСС

Торжества возглавил Предстоятель Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, сообщает ТАСС.

Митрополит совершил Божественную литургию, после которой возглавил крестный ход вокруг собора.

Предстоятель РПЦЗ также освятил трехметровый бронзовый памятник праведному Иоанну Кронштадтскому, который был установлен в честь 55-летия его церковного прославления Русской Зарубежной Церковью.

Настоятель храма протоиерей Виктор Потапов рассказал историю основания прихода.

«11 сентября 1949 года святитель Иоанн Шанхайский в день праздника Усекновения главы святого Иоанна Предтечи совершил первую Божественную литургию в новосозданной вашингтонской общине. Богослужебная жизнь нашего прихода началась этой литургией в скромной обстановке небольшой частной квартиры, затем перешла в Воскресенскую часовню в нижней части Национального епископального собора и через некоторое время в собственную домовую церковь. В 1958 году был выстроен храм, который впоследствии был капитально перестроен и освящен в 1988 году. Теперь, слава Богу, мы совершаем соборную молитву в величественном храме, воздвигнутом тщанием многочисленных ушедших в лучший мир и ныне здравствующих прихожан», - рассказал настоятель храма протоиерей Виктор Потапов.

Он также объяснил, почему х этого храма несколько небесных покровителей.

«С этого дня наш приход приобретет третьего небесного покровителя с именем Иоанн. Первый - Предтеча и Креститель Господень Иоанн, второй - святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн, основатель нашего прихода, и теперь - Всероссийский пастырь Иоанн Кронштадтский», - отметил отец Виктор.

*В конце 19-го - начале 20-го века святой праведный Иоанн Кронштадтский прославился как проповедник литургического возрождения. Он изображен в виде служащего священника в полном облачении, отметил настоятель храма. В левой руке он держит потир, а правой благословляющей рукой указывает на чашу.

При жизни святой Иоанн Кронштадтский почитался далеко за пределами Кронштадта и Санкт-Петербурга, неоднократно бывал в Киеве и поддерживал духовную связь с киевским духовенством.
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