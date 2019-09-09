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Под Киевом на окружной дороге Обухова произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и «Москвич-2141». В результате столкновения погибли мужчина и женщина. Еще двоих человек госпитализировали в больницу.

Авария случилась 8 сентября около 17:00, сообщает Информатор.

По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а «Москвич» в противоположном направлении. На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения.

На встречке «Москвич» зацепил заднюю часть Ford. От этого у Kuga лопнуло заднее колесо, но он продолжил движение. При этом «советский» автомобиль выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следом за Ford ехал Mercedes, который и протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.

От удара «Москвич» разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. При этом Mercedes развернуло на 90 градусов. В момент аварии в «Москвиче» находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек. Их травмы незначительные.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка, так как автомобили заняли полосу движения. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.
ForUm

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