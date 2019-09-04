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Аукцион Национального банка Украины по продаже монет «Предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины» отменили из-за отсутствия заявок от участников.

Фото: НБУ

Аукцион был запланирован на 29 августа, сообщается на сайте НБУ.

«Аукцион по продаже памятных монет "Предоставление Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины", запланированный на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ 29 августа, не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте НБУ.

На аукционе должны были представить монеты номиналом 100 грн из золота в футляре, номиналом 50 грн из серебра в футляре, номиналом 20 грн из серебра в футляре, номиналом 5 грн из нейзильбера в сувенирной упаковке.

Один лот состоял из четырех монет – по одной каждого вида. Всего было 25 таких лотов.

Начальная цена устанавливалась на уровне розничных цен НБУ, рекомендованный шаг аукциона – 2 тысячи грн.
ForUm

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весна/лето
1233 грн.
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