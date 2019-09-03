Реформирование украинской армии предусматривает четкое разделения функций между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью АрміяInform заявил первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.

«На уровне национального законодательства четко определен курс евроатлантической интеграции, где одним из приоритетов является получение Украиной членства в НАТО. Поэтому переход военного управления на J-структуру - это лишь один из важных элементов масштабных изменений, которые сегодня реализуют Вооруженные силы Украины. Сутью этих мероприятий является достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления в системе применения Вооруженных сил Украины. И в первую очередь эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Ведь по принципам стран НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее», - пояснил Колесник.

По его словам, в Вооруженных силах произойдет разграничение полномочий между органами военного управления, осуществляющих создание (развитие, подготовку, комплектование, обеспечение ВСУ) и применения войск. «Задачи, связанные с генерированием, будут возложены на Генеральный штаб, а применение ВСУ станет функцией командования Объединенных сил совместно с органами военного управления оперативного уровня, в том числе оперативных и воздушных командований, командования морской пехоты и десантно-штурмовых войск, а также морского командования», – отметил замначальника Генштаба.

«Кроме того, будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины с одновременным переходом Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных сил на J-структуру. Это даст возможность улучшить систему управления, поскольку будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил», - подчеркнул Колесник.

Он добавил, что такие трансформации в ВСУ будут завершены до конца 2020 года. Разграничение должности начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ, а также реформирование командований планируется выполнить до конца нынешнего года.