В штате Алабама (США) 14-летний подросток расстрелял пятерых членов своей семьи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.
Юношу задержали, он уже признался в содеянном. Отмечается, что подросток участвовал в поиске пистолета, который он выбросил после совершения преступления.
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