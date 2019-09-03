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В штате Алабама (США) 14-летний подросток расстрелял пятерых членов своей семьи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Юношу задержали, он уже признался в содеянном. Отмечается, что подросток участвовал в поиске пистолета, который он выбросил после совершения преступления.
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