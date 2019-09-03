У северного побережья острова Санта-Крус в штате Калифорния в результате пожара на прогулочном судне «Консепшн» погибли 8 человек, еще более 20 человек считаются пропавшими без вести, сообщает BBC.

Судно, на борту которого находились 34 пассажира и пять членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

23-метровое судно «Консепшн» 1981 года постройки, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз в субботу на экскурсию по живописным местам и сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

В 3 часа утра по местному времени (13:00 по Киеву) на корабле вспыхнул пожар, причина которого пока не известна. В настоящий момент судно затонуло.

Поскольку судно находилось возле берега, пожарным расчетам удалось быстро прибыть на место, однако тушение осложнялось тем, что на судне было много горючего. Несколько раз, когда пожарным удавалось потушить огонь, пламя вспыхивало с новой силой.

Шеф береговой охраны США Аарон Бемис сообщил, что пожар был настолько сильным, что пожарные не могли подняться на борт судна даже когда пламя удавалось сбить.

Кроме того, спасательную операцию осложнял сильный туман возле побережья.

Ранее представитель пожарного управления округа Санта Барбара Майк Элиасон заявлял в интервью телеканалу Си-эн-эн, что у спасателей еще остается надежда найти выживших, которые могли самостоятельно доплыть до берега.