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Китай и США ввели дополнительные взаимные пошлины на ряд продукции из обеих стран в рамках «торговой войны», несмотря на появившиеся в августе признаки возобновления переговоров.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters, сегодня в КНР вступила в силу дополнительная пятипроцентная ставка пошлины на импорт сырых нефтепродуктов из США.  Кроме того, китайская сторона ввела дополнительные ставки в 5% и 10% на ввоз целого ряда товарных позиций из США, на общую сумму в 75 млрд долларов.

В то же время, американская сторона с сегодняшнего дня повысила на 15% ставку таможенных пошлин на китайский импорт, общей суммой в 125 млрд долларов. Речь идет, в частности, о смарт-колонках, Bluetooth-наушниках и китайской обуви.

Ранее держатели облигаций имперского Китая предложили президенту США Дональду Трампу потребовать от КНР выплаты по старым долгам, которые были сделаны в период дореволюционного Китая, когда там правил император.
ForUm

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