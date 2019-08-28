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Главный специалист районного отдела Центрального межрегионального управления ГТС Украины столичного региона наладила механизм получения взяток с граждан за ускорение выдачи заграничных биометрических паспортов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы разоблачили чиновника на получении неправомерной выгоды от нескольких «клиентов». Установлено, что чиновник получала деньги частями. Аванс составлял половину суммы, а остальное она получала после изготовления и передачи паспортов.

Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте во время получения второй части очередной неправомерной выгоды в размере трехсот долларов США. Несколькими днями ранее СБУ задокументировала получения первой части денег за ускорение выдачи шести документов для выезда за границу.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленницы подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Разоблачение противоправного механизма СБУ осуществляла совместно с сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции ЦМУ ДМС столичного региона во процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7. Продолжается досудебное следствие.
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