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В штате Иллинойс, США, зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, спровоцированной курением электронной сигареты.

Об этом сообщает ВВС.

Главный эпидемиолог штата доктор Дженнифер Лайден отметил, что пациента, который умер, «госпитализировали с непонятной болезнью после сообщения, что он курил электронные сигареты».

Центры контроля и профилактики заболеваний в течение 28 июля — 20 августа задокументировали 193 «вероятных случая» легочных заболеваний, связанных с вейпингом, в 22 штатах.

«Мы расстроены известиями о первой смерти от вспышки тяжелой легочной болезни у курильщиков электронных сигарет или „вейпингових“ устройств. Трагическая смерть в Иллинойсе подтверждает серьезные риски, связанные с электронными сигаретами», — сказал директор центров контроля и профилактики заболеваний МЗ США Роберт Редфилд.

По словам экспертов центров, во многих случаях речь идет об использовании в электронных сигаретах тетрагидрокарбинола (ТГК), который является главным психоактивным компонентом марихуаны.

Специалисты отдали образцы жидкости, которая испаряется в электронных сигаретах, в лабораторию, чтобы обнаружить какие-либо вредные соединения.
ForUm

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