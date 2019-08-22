Служба безопасности использовала в рекламе своего телеграмм-канала изображение большевика в буденовке, созданный в 1920 году во время войны между красной и белой армиями.

Изображение в СБУ отредактировали так, чтобы не было заметно советской символики, сообщает Украинская правда.

В оригинале плаката красноармеец в красной буденовке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, призывает записываться добровольцем в Красную армию.

Вариант СБУ оформлен в синем цвете. Также обрезана буденовка с советской звездой по центру.

В пресс-службе СБУ отметили, что на картинке отсутствует советская символика, определенная законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

«Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды», - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Плакат создал в 1920 году российский художник Дмитрий Моор. Его также использовали во время второй мировой войны, а после распада СССР на него создавали многочисленные пародии.