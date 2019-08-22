Руководство США готово выплатить награду в пять миллионов долларов за информацию о нахождении трех главарей Исламского государства.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает НВ.
США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамида и Хаджи Тейсире.
«Все, кто владеют информацией, которая заслуживает доверия и касается любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $ 5 млн», - заявила Ортагус.
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