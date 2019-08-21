В Киеве по случаю Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости Украины в СБУ открылась выставка исторических флагов и боевых знамен, символизирующих борьбу украинцев за независимость. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Во время мероприятия, которое состоялось в Центре культуры и искусств Службы безопасности, была представлена ​​уникальная коллекция экспонатов Национального музея истории Украины.

Представители Отраслевого государственного архива СБУ ознакомили присутствующих с материалами архивного уголовного дела 1966 относительно украинцев, которые подняли сине-желтое знамя над государственным учреждением и были осуждены тоталитарным режимом.

Для посетителей выставка будет работать с 20 по 29 августа на втором этаже Центра культуры и искусств Службы безопасности Украины (г. Киев, ул. Ирининская, 6).