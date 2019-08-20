также в разделеРелигия
В Виннице верующие УПЦ пришли молиться у стен захваченного собора 11
На Буковине представители ПЦУ выгнали верующих УПЦ из храма 29
На Волыни чиновники и активисты ПЦУ срезали замки на храме УПЦ 17
На Ровенщине сторонники ПЦУ и радикалы пытались захватить храм УПЦ 18
Митрополит Онуфрий рассказал, какую огромную силу имеет настоящая молитва 14
Глава УПЦ КП заявил, что Патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевского патриархата 19
Более 20 тысяч верующих УПЦ вышли крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев 13
Митрополит УПЦ предупредил об опасности, которая подстерегает людей, которые перестают верить в Бога 28
На Ровенщине всех желающих приглашают принять участие в велопаломничестве 16
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отметили праздник Преображения Господня 21
В УПЦ отметили 5-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия 66
В УПЦ пять новых митрополитов 59
5-летие интронизации Митрополита Онуфрия: В УПЦ рассказали о важнейшей миссии Предстоятеля в Церкви и украинском обществе 27
Тысячи верующих прибыли в Киево-Печерскую лавру поздравить Митрополита Онуфрия с 5-ой годовщиной интронизации 28
Икону Печерских преподобных передали в дар храму Великого Устюга 13
СМИ: Активист из УГКЦ переводит буковинские общины УПЦ в ПЦУ 36
Православная молодежь отправила на море 30 детей с инвалидностью 14
В РПЦ прокомментировали заявление Шевчука о Софии: В УГКЦ привыкли претендовать на то, что им не принадлежит 10

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом назвал мошенниками появившуюся на оккупированной части острова так называемую Русскую Православную Церковь Северного Кипра.

Фото: РИА новости

Как сообщает агентство РИА «Новости», в кипрских и греческих СМИ появились публикации о том, что в оккупированном турецкими войсками городе Кирения начал работать приход Русской православной церкви на Северном Кипре во главе с настоятелем Алексеем Ивановым. Многие СМИ стали утверждать, что за появлением церкви стоит "рука Москвы".

Архиепископ Хризостом пояснил в интервью телеканалу «Sigma», что данная религиозная организация не принадлежит к Русской Православной Церкви и присутствие самозванцев на Кипре неприемлемо, однако Церковь ничего не может поделать с турками.

«Полтора месяца назад у нас была встреча в архиепископии с митрополитом Волоколамским Иларионом в присутствии посла России, и была затронута эта тема. Я сказал, что мы ничего не можем поделать, потому что это оккупация. Турки не позволяют нам делать что-либо», – сказал Предстоятель Кипрской Церкви.

«Мы считаем неприемлемым их присутствие, так как они живут в домах, в имуществе беженцев», – добавил он.

По словам Архиепископа Хризостома, эти люди не имеют отношения к РПЦ: «Хоть они и называются Русской Церковью, состоят они из изгнанных из сана и не относятся к официальной Русской Православной Церкви. По сути, они мошенники. Сделать с ними мы ничего не можем».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
927 грн.
9
Теги