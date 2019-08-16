Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок. Об этом 16 августа сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крым.Реалии.

«Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это «Лефортово», либо это «Бутырка». Больше никаких сведений нам не сообщали. Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали в следственный изолятор», – сказала Динзе.

Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области Крым.Реалии сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на закон «О персональных данных».

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

С 29 марта 2019 года Балух находится в российской исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области России.