Контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря, сообщает пресс-центр СБУ.

Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы. В частности в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска.

Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинских граждан в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края.

В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова. В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет «найдено» оружие, взрывчатка, наркотики и тому подобное.

Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфискован в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

Служба безопасности Украины отмечает, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря, развития и обновлению биоресурсов, способствует его загрязнению и тому подобное.