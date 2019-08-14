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Дональд Трамп заявил, что во время президентства потерял около 5 миллиардов долларов. Об этом глава Белого дома заявил во вторник, сообщает Укринформ со ссылкой на NBC News.

«Это (президентство. — Ред.) стоило мне целого состояния... Вероятно, это мне стоило от 3 до 5 миллиардов долларов США. Однако, это не имеет значения, когда вы выполняете замечательную работу», - сказал Трамп.

Он добавил, что больше всего тратит на услуги адвокатов, потому что «на него ежедневно подают в суд за что-то».

Как отмечается в публикации, последнее заявление главы Белого дома очень трудно проверить, ведь Трамп и до сих пор не опубликовал свою налоговую декларацию и в прошлом часто преувеличивал размеры своих состояний.
ForUm

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