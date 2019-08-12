Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Луганской области бывшего боевика террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведчики установили, что житель региона в августе 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям - так называемой «Народной милиции ЛНР». После прохождения подготовки в учебном центре боевиков в Луганске он был направлен на позиции террористов в районе трассы Бахмутки. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков. Так, в ноябре 2015 года злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители задержали бывшего участника бандгруппировок на блокпосту в Станично-Луганском районе во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины. Следователи СБУ сообщили задержанному о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.