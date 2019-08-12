Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность преступной организации, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в различных регионах нашей страны, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группировку возглавляли «воры в законе», которые координировали деятельность криминальных групп в Херсонской, Одесской и Запорожской областях. Злоумышленники через разветвленную сеть так называемых «смотрящих» наладили сбор денег, полученных от наркоторговли, разбоев, грабежей, мошеннических схем, угонов автомобилей и рэкета представителей бизнеса.

Также злоумышленники собирали деньги от осужденных из четырех исправительных колоний и СИЗО в Херсонской области. К участникам группировки поступали «проценты», в частности от сбыта наркотиков в местах лишения свободы и вымогательства денег с родственников заключенных. Часть полученных средств уголовники перечисляли в так называемый «общак», который хранился на счетах, оформленных на контролируемых подставных лиц. Размер «прибыли», по предварительным оценкам, только одного регионального звена преступной организации составлял почти 23 миллиона гривен.

Сейчас четырем фигурантам производства объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 189 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 255 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников преступной организации.

Спецоперация по разоблачению злоумышленников проводилась спецподразделениями СБУ Херсонской, Одесской и Запорожской областей под координацией Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины, совместно со следователями Нацполиции и пограничниками пож процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.