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Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум возле Осло, в результате один человек ранен.

Об этом сообщает полиция Осло в своем Twitter.

После инцидента полиция задержала злоумышленника. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Мотив нападавшего неизвестен. 

Позже полиция Осло нашла мертвой родственницу человека, который открыл стрельбу в мечети.

Тело молодой женщины было найдено в доме, где проживал стрелок. Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что до стрельбы в мечети он убил свою родственницу.
ForUm

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