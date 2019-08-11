Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум возле Осло, в результате один человек ранен.
Об этом сообщает полиция Осло в своем Twitter.
После инцидента полиция задержала злоумышленника. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.
Мотив нападавшего неизвестен.
Позже полиция Осло нашла мертвой родственницу человека, который открыл стрельбу в мечети.
Тело молодой женщины было найдено в доме, где проживал стрелок. Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что до стрельбы в мечети он убил свою родственницу.
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