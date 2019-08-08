В Андрушевском районе Житомирской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 12 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по состоянию на 7:00 8 августа в Андрушивскую ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них 2 ребенка), которые 6 августа были госпитализированы после употребления пищи на поминальном обеде в с. Зарубинцы Андрушевского района (всего находилось 70 человек).
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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