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Традиционную всеукраинскую выставку-ярмарку «Медовый Спас» откроют в ближайшую субботу, 10 августа, в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. 

Фото: Фома в Украине

Мероприятие приурочено к празднику Изнесения честных древ Креста Господня (Медовому Спасу), который Церковь отмечает 14 августа, сообщает «Фома в Украине».

Представители приходов и монастырей из разных уголков Украины и из-за рубежа привезут широкий ассортимент церковной продукции: иконы и богослужебная утварь, книги православной тематики (в том числе литературу для детей), аудио- и видеодиски, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, продукты пчеловодства и мёд, лечебные травяные чаи и многое другое.
 
Также посетители смогут подать записки для поминовения о здравии и упокоении в обителях, представители которых будут участвовать в выставке.
 
Стенды разместят в крытой галерее от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).
 
Выставка продлится по 20 августа.
ForUm

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