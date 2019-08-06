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Православные Винницы 5 августа отметили 105-ю годовщину освящения собора Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, праздничное богослужение в соборе в день Почаевской иконы Богородицы возглавил архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий.

Богослужение завершилось крестным ходом вокруг собора, после чего архипастырь поздравил духовенство и прихожан храма с праздником и знаменательной для прихода датой - 105-летием освящения собора.

Деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы на месте нынешнего собора была построена в 1732 году. В дальнейшем церковь перешла к греко-католикам, но после присоединения Винницы к Российской империи в 1893 году она была возвращена православным.

В начале XX века старая церковь уже не вмещала всех прихожан, поэтому в 1912 году началось строительство нового кирпичного собора. В 1914 году новый собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы был освящен. В 1930 году храм был закрыт властями и превращён в зернохранилище, а затем - в сельский клуб.

После Второй мировой войны собор был возвращён верующим. В 1962 году, после закрытия Спасо-Преображенского собора в Виннице, храм Рождества Пресвятой Богородицы стал кафедральным собором Винницкой епархии. Храм являлся кафедральным собором Винницкой епархии с 1962 по 1990 год, пока Преображенский собор не был возвращён верующим. 

15 декабря 2018 года кафедральный Спасо-Преображенский собор Украинской Православной Церкви захватили сторонники новой Православной Церкви Украины, в которую перешел бывший управляющий Винницкой епархией УПЦ митрополит Винницкий и Барский Симеон. 
ForUm

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