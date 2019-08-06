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В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный коррупционный механизм по продаже имущества, переданного в доход государства, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица регионального Управления государственной исполнительной службы вместе с руководителем фирмы, осуществляющей оценку и реализацию движимого и недвижимого имущества, систематически занижали его реальную рыночную стоимость. За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностные лица получали «бонусы» от покупателей.

В ходе проверки законности продажи здания, расположенного в центре Черкасс, правоохранители обнаружили значительные нарушения. В результате занижения стоимости объекта, по предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил почти три миллиона гривен.

По результатам проведения неотложных следственных действий в Управление ДВС правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Сейчас руководителю оценочной фирмы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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