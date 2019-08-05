Официальное издание Киевской Митрополии Православной Церкви Украины газета «Моя Церковь» будет ежемесячно выходить в свет, сообщается на странице ПЦУ в Facebook.
Сегодня, 5 августа, вышел первый номер издания.
«Это еще один шаг в развитии нашей единой Поместной украинской православной церкви… Пусть Бог благословит доброе дело как наш общий дар к празднику и как продолжение работы поколений, один из краеугольных камней которой заложил через крещение Руси-Украины святой Владимир», - так благословил появление этой газеты предстоятель митрополит Епифаний.
Газету «Моя Церковь» можно взять в епархиях ПЦУ, а также почитать в электронном варианте.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время