Официальное издание Киевской Митрополии Православной Церкви Украины газета «Моя Церковь» будет ежемесячно выходить в свет, сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

Сегодня, 5 августа, вышел первый номер издания.

«Это еще один шаг в развитии нашей единой Поместной украинской православной церкви… Пусть Бог благословит доброе дело как наш общий дар к празднику и как продолжение работы поколений, один из краеугольных камней которой заложил через крещение Руси-Украины святой Владимир», - так благословил появление этой газеты предстоятель митрополит Епифаний.

Газету «Моя Церковь» можно взять в епархиях ПЦУ, а также почитать в электронном варианте.