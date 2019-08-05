По меньшей мере 27 человек пострадали при второй за сутки стрельбе в США. За несколько часов до этого 20 человек были убиты в Эль-Пасо в Техасе - это нападение расследуется как «внутренний терроризм», сообщает ВВС.

Полиция застрелила 24-летнего Коннора Беттса менее чем через тридцать секунд после того, как он открыл огонь, в тот момент, когда он пытался прорваться в переполненный бар.

Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города. На нем был бронежилет, а с собой он принес дополнительные боеприпасы для своей штурмовой винтовки 223 калибра с магазином увеличенной емкости, сообщила полиция.

Он успел выпустить несколько десятков пуль.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как десятки человек разбегаются из ночного клуба Ned Peppers. Через несколько секунд после этого Беттс направляется в сторону заведения, но его останавливают выстрелы полицейских, когда он пытается войти внутрь.

«Если бы он успел войти в двери бара Ned Peppers с таким снаряжением, число раненых и убитых было бы катастрофическим», - сообщил глава полиции Дейтона Ричард Биль.

В ближайшую больницу были доставлены 27 человек, с тех пор 15 были отпущены.

Спустя несколько часов после сообщений СМИ полиция подтвердила, что нападавший - 24-летний Коннор Беттс из Беллбрука, штат Огайо.

В воскресенье полиция обыскала его дом. По данным СМИ, сестра Беттса была обнаружена мертвой в машине вместе со своим бойфрендом.

Беттс купил винтовку через онлайн-магазин в Техасе, и, как говорит полиция, ничто в его биографии не препятствовало легальному приобретению им оружия.

Нападение на торговый центр в Техасе, жертвами которого стали 20 человек, расследуется как внутренний терроризм, сообщили местные власти.

21-летний мужчина был задержан на месте преступления в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой.

По предварительным данным, он опубликовал в интернете обращение, где назвал нападение ответом на «латиноамериканское вторжение в Техас».

На четырех страницах он также выразил поддержку стрелку, убившему 51 человека в церкви в Новой Зеландии, в марте.

Его могут осудить по обвинениям в преступлении на почве ненависти и ношении оружия, тогда ему будет грозить смертная казнь.

Подозреваемый открыл огонь в торговом центре Walmart, где было много посетителей, из штурмовой винтовки. Он сдался полиции. В результате нападения также пострадали 26 человек.

По данным американских СМИ, нападавшего зовут Патрик Крусиус - он жил в городе Аллен, в районе Далласа, - это больше тысячи километров от Эль-Пасо. Пока непонятно, когда именно он приехал в город. Сообщается, что он сотрудничает со следствием и утверждает, что действовал в одиночку.