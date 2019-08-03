По меньшей мере трое человек погибли в результате обрушения скалы на пляже, расположенном к северу от города Сан-Диего (штат Калифорния).

Об этом сообщает в Twitter Associated Press.

«Одна женщина погибла на месте, еще двое впоследствии скончались в больнице. В то же время четвертый пострадавший отделался незначительными травмами», - говорится в сообщении.

Район пляжа, расположенного к северу от города Сан-Диего, где произошел инцидент, в настоящее время закрыт для посещения. Информации о причинах обрушения пока нет.