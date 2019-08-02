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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Politico.

«Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь», - пишет издание, ссылаясь на источники.

При этом подробности указа не приводятся.

Ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.

«Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе», - говорится в совместном письме главы комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола от 25 июля 2019 года.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с «делом Скрипалей». Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона № 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, «надежных заверений» об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.
ForUm

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