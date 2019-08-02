Законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении фирм, задействованных в строительстве проекта газопровода «Северный поток – 2», является очередным витком русофобской кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США, - сказала дипломат. - Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать».

По ее словам, с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз. «Но ни та администрация США, ни эта ничего не добилась. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, - подчеркнула дипломат. - И США ничего не смогут с этим сделать».

«Это же касается и сооружения «Северного потока – 2». Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту, - отметила Захарова. - Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют. Не думаю, что нам стоит на это реагировать каждый раз».