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Любая попытка Вселенского Патриархата повторить украинский сценарий на Балканах будет войной против Сербской Церкви.

Фото: Ромфея

Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) греческому изданию romfea.gr, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Я не верю, что украинскую модель раскола можно было бы повторить на Балканах или в Черногории, - сказал митрополит Амфилохий. - После Украины всего можно ожидать, но я надеюсь, что этого не произойдет».

Сербский иерарх жалеет о том, что группа молодых амбициозных митрополитов влияет на Вселенского Патриарха.

«Я разговаривал с серьезными людьми из Греции и другими, которые недовольны этим влиянием на Вселенского Патриарха. Патриарх – престарелый человек, и он пытается установить свой статус, но по сути подвергает Патриархию большой опасности, и в этом нет никаких сомнений», - добавил митрополит Черногории.

Также митрополит Амфилохий заявил, что «на престоле Константинополя были и большие иерархи, такие как святитель Иоанн Златоуст, святитель Григорий Богослов, но были и еретики».

«Сейчас мы видим, как Церковь возвращается ко временам, предшествующим Константину Великому, когда власть в Церкви может иметь только Вселенский Собор. Патриарх Константинопольский является единственным, кто может созвать Вселенский Собор, но если он продолжит эти действия, он потеряет это первенство чести», - добавил иерарх Сербской Церкви.

Митрополит Амфилохий отметил, что Матерью всех Церквей нельзя считать ни Рим, ни Константинополь, а только Иерусалим, который породил все Церкви.
ForUm

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