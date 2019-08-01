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Полиция начала расследование по факту надругательства над могилами в Новограде-Волынском.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, утром 1 августа поступило сообщение от руководителя коммунального предприятия о повреждении надгробных памятников на местном кладбище.  

Установлено, что в ночь на 1 августа неизвестным лицом было повреждено 16 памятников, из них 3 – на местах захоронений воинов АТО.

Предварительная квалификация события - ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению лица или лиц, причастных к событию и привлечения их к ответственности.

Согласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
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