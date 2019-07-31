также в разделеМир
Трамп пообещал изучить ситуацию с заболеванием Навального 85
Ученые: Источником радиоактивного облака в 2017 году был завод в России 37
Мэр Москвы похвалил полицию за разгон активистов 29
Brexit: Джонсон начинает крупнейшую рекламную кампанию со времен Второй мировой 31
Молдова отменила запрет на поездки чиновников в РФ 21
Британия усиленно готовится к Brexit 31 октября 18
В РФ массово подписывают петицию за ЧС из-за пожаров в Сибири 73
На митинге в Москве задержали почти полсотни детей 25
Совет Европы и ПАСЕ отреагировали на аресты в Москве 38
Врачи не исключают отравление Навального «химическим веществом» 44
В Нигерии боевики «Боко Харам» убили 65 человек на похоронах 26
В Сибири горит 3 миллиона гектаров леса, но их не тушат 230
В Гонконге опять протесты,с десятками тысяч участников 15
Иран предостерег Великобританию от создания миссии в Персидском заливе 21
Арестованного в Москве Навального госпитализировали 116
Ушел из жизни российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза 72
Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7 29
Священники в Москве пустили в храм протестующих, которые убегали от силовиков 45

Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

«Сейчас мне кажется, что это будет «сонный Джо». Мне кажется, он перевалится через черту», - сказал он журналистам у Белого дома во вторник, передает Интерфакс.

«Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных, я знаю его... Мне кажется, это будет «сонный Джо», - добавил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что собирается посмотреть второй раунд дебатов кандидатов-демократов, который проходит на этой неделе.

Ранее во вторник он назвал Байдена «ничтожеством из Демократической партии», до этого – «умственно отсталым». Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на пост президента США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2802 грн.
10
Теги