Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

«Сейчас мне кажется, что это будет «сонный Джо». Мне кажется, он перевалится через черту», - сказал он журналистам у Белого дома во вторник, передает Интерфакс.

«Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных, я знаю его... Мне кажется, это будет «сонный Джо», - добавил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что собирается посмотреть второй раунд дебатов кандидатов-демократов, который проходит на этой неделе.

Ранее во вторник он назвал Байдена «ничтожеством из Демократической партии», до этого – «умственно отсталым». Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на пост президента США.