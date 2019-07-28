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Несмотря на запрет на массовые акции десятки тысяч протестующих во второй раз подряд вышли на улицы Гонконга.

Как сообщает Радио Свобода, власти Гонконга разрешили акцию протеста в парке Чатер-Гарден, но предостерегла, что все демонстрации за его пределами будут противозаконными.

Однако участники демонстрации прошли по деловым районам Гонконга, скандируя слоганы против действий полицейских и контраверсионного законопроекта об экстрадиции. Их акция заблокировала основные автомобильные дороги города.

27 июля полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против продемократического митинга в Гонконге, где уже несколько недель продолжаются масштабные демонстрации и столкновения между правоохранителями и протестующими.

Протесты в Гонконге идут с прошлого месяца после того, как власти инициировали законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек.
ForUm

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